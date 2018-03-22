Минобороны: одностороннего военного превосходства в мире достичь невозможно
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Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Демонстрация новейшего российского вооружения говорит о том, что в современном мире достичь одностороннего военного превосходства невозможно, заявил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов в четверг в эфире телеканала "Россия-1".
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.
"Озвучивание и опубличивание этих новейших систем вооружений не преследовало целью ни бряцание оружием, ни открытие очередной гонки вооружений. Совершенно не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы", - сказал Борисов.
"Остановить технический прогресс невозможно. И верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас в арсеналах", - добавил он.
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22.03.2018
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