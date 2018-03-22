Борисов: США должны сделать верные выводы после показа нового оружия России
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США должны сделать правильные выводы после демонстрации новейших образцов российского оружия, заявил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, отметив, что в настоящее время контакты с Вашингтоном есть.
"У нас есть контакты (с США - ред.)", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 1".
"Безусловно, коллеги за рубежом, наверное, серьезно относятся к объявлению и демонстрации наших последних возможностей. Только они, наверное, должны сделать правильные выводы, я еще раз повторяю, - это не призыв к новой гонке вооружений, это призыв сесть за стол переговоров, договориться", - подчеркнул замглавы Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.
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22.03.2018
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