Борисов: США должны сделать верные выводы после показа нового оружия России



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США должны сделать правильные выводы после демонстрации новейших образцов российского оружия, заявил замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, отметив, что в настоящее время контакты с Вашингтоном есть.

"У нас есть контакты (с США - ред.)", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

"Безусловно, коллеги за рубежом, наверное, серьезно относятся к объявлению и демонстрации наших последних возможностей. Только они, наверное, должны сделать правильные выводы, я еще раз повторяю, - это не призыв к новой гонке вооружений, это призыв сесть за стол переговоров, договориться", - подчеркнул замглавы Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.