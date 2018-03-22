Сайт Минобороны подвергся массированной хакерской атаке
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Глобальная атака вируса-вымогателя.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке, сообщили в военном ведомстве.
"Сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. По данным ведомства, из них в течение дня - пять средней интенсивности и две наиболее мощных с 19.00 до 20.00 мск (последний час голосования).
Как заявили в Минобороны, в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени.
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22.03.2018
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