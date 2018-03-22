Израильтяне создадут электрический самолет для малой авиации



Beechcraft King Air 350.

Источник: Shawn / Flickr Beechcraft King Air 350.Источник: Shawn / Flickr

Компания Israel Aerospace Industries приступила к разработке электрического пассажирского самолета для малых авиакомпаний. Как пишет Flightglobal, в ближайшее время планируется провести технико-экономическое обоснование проекта. Первый полет прототипа электрического самолета планируется провести в течение ближайших трех лет.

Разработчики современных электрических самолетов стремятся к тому, чтобы их летательные аппараты как можно полнее соответствовали характеристикам обычных самолетов. В этом случае можно будет говорить о коммерческой востребованности новых летательных аппаратов, которые также позиционируются как экологичные и достаточно тихие.

Кроме того, считается, что электрические самолеты по сравнению с обычными летательными аппаратами будут экономически более выгодными, поскольку время их простоя на земле можно будет сократить с типичных для обычных лайнеров 20-30 минут до восьми-десяти.

Согласно предварительному описанию электрического самолета Israel Aerospace Industries, летательный аппарат будет иметь максимальную взлетную массу от 4,5 до 6,8 тонны. По этому показателю он будет соответствовать легкому турбовинтовому пассажирскому самолету Beechcraft King Air 350, рассчитанному на перевозку до 11 пассажиров.

Длина King Air 350 составляет 14,2 метра. Самолет имеет крыло размахом 17,7 метра. Этот летательный аппарат способен выполнять полеты на скорости в 312 узлов (около 578 километров в час).

Предполагается, что израильский электрический самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 926 километров. Для сравнения, дальность полета King Air 350 составляет 3,3 тысячи километров. Другие подробности о перспективном израильском летательном аппарате пока не раскрываются.

В июне прошлого года израильский стартап Eviation Aircraft представил проект электрического регионального пассажирского самолета Alice, первый испытательный полет которого запланирован на четвертый квартал 2018 года. Новый летательный аппарат получит три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов.

Alice длиной 12 метров сможет перевозить до девяти пассажиров. Управлять им будут двое пилотов. Предполагается, что аппарат получит удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами будут установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части.

Масса пустого самолета Alice составит 5,3 тонны. Первая версия регионального самолета, которая появится в 2018 году, получит аккумуляторную батарею емкостью 980 киловатт-часов. Первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до 560 километров на скорости до 250 узлов (около 520 километров в час).

Василий Сычёв