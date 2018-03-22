Тренировка боевых расчётов береговых подвижных ракетных комплексов "Бастион-П" Балтийского флота



Самоходная пусковая установка 3С55 и машина берегового комплекса разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б» из состава подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П", входящего в состав 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск Северного флота. Март 2016 года.

Источник: Пресс-служба Северного флота Самоходная пусковая установка 3С55 и машина берегового комплекса разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б» из состава подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса 3К55 "Бастион-П", входящего в состав 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Береговых войск Северного флота. Март 2016 года.Источник: Пресс-служба Северного флота

Официальное видео Министерства обороны Российской Федерации с демонстрацией тренировки боевых расчётов береговых подвижных ракетных комплексов 3К55П "Бастион-П" Балтийского флота в Калининградской области. Комплексы "Бастион-П", поставленные в 2016 году, входят в состав 25-й отдельной береговой ракетной бригады Балтийского флота.

Сообщается, что "с ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия".