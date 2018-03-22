Беспилотные летательные аппараты "Форпост" в авиации Балтийского флота

Любопытный официальный материал Министерства обороны Российской Федерации от 21 марта 2018 года о применении беспилотных летательных аппаратов "Форпост" (лицензионных израильских IAI Searcher Mk 2) в авиации Балтийского флота в Калининградской области. В материале сообщается, что расчеты подразделения БЛА Балтийского флота учатся корректировать огонь корабельной артиллерии.

Подготовка к взлету беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk 2) (бортовой и серийный номер "926", регистрационный номер RF-99010) из состава эскадрильи БЛА авиации Балтийского флота. Калининградская область, март 2018 года (с) Министерство обороны России

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" по морскому щиту, находящегося на удалении в несколько километров.

Это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

Комплекс с БЛА средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника, выдачи данных для целеуказания.

Подготовка к взлету и полет беспилотного летательного аппарата "Форпост" (IAI Searcher Mk 2) (бортовой и серийный номер "926", регистрационный номер RF-99010) из состава эскадрильи БЛА авиации Балтийского флота (также кадры с наземной станции управления). Калининградская область, март 2018 года (с) Министерство обороны России