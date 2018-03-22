США испугались российской радиации
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Знак Радиационной опасности. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Александров
США и Канада в конце февраля 2018 года провели учения Arctic Eagle 2018, в ходе которых отрабатывались меры реагирования на потенциально опасные радиационные выбросы в Арктике, сообщает The War Zone.
Учения проходили в районе военной базы Форт-Грили, штат Аляска. Издание отдельно отметило сценарий, связанный с необходимостью обнаружения упавшего спутника, из которого произошло разбрасывание по обширной территории радиологического материала.
Таким образом, американские и канадские военные, полагает издание, готовятся к противодействию угрозе, связанной прежде всего с новым российским оружием, в частности, крылатой ракетой с малогабаритной ядерной энергоустановкой.
В The War Zone полагают, что проводимые Россией испытания такого оружия могли бы привести к распространению радиоактивных материалов на обширной территории. Издание отмечает озабоченность американских военных по поводу возможных утечек с российских арктических атомных ледоколов и подводных беспилотников с ядерной энергоустановкой.
"Таким образом, хотя идея космического радиоактивного мусора может служить основным сценарием учений, в Арктике растет число близких к реальным радиологических опасностей. Если русские не изменят свой курс, необходимость быть готовым к ядерному инциденту, скорее всего, станет более очевидной в ближайшем будущем", — пишет The War Zone.
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22.03.2018
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