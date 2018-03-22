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США испугались российской радиации

23.03.2018 Lenta.ru 264 0
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Знак. Архивное фото
Знак Радиационной опасности. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

США и Канада в конце февраля 2018 года провели учения Arctic Eagle 2018, в ходе которых отрабатывались меры реагирования на потенциально опасные радиационные выбросы в Арктике, сообщает The War Zone.

Учения проходили в районе военной базы Форт-Грили, штат Аляска. Издание отдельно отметило сценарий, связанный с необходимостью обнаружения упавшего спутника, из которого произошло разбрасывание по обширной территории радиологического материала.

Таким образом, американские и канадские военные, полагает издание, готовятся к противодействию угрозе, связанной прежде всего с новым российским оружием, в частности, крылатой ракетой с малогабаритной ядерной энергоустановкой.

В The War Zone полагают, что проводимые Россией испытания такого оружия могли бы привести к распространению радиоактивных материалов на обширной территории. Издание отмечает озабоченность американских военных по поводу возможных утечек с российских арктических атомных ледоколов и подводных беспилотников с ядерной энергоустановкой.

"Таким образом, хотя идея космического радиоактивного мусора может служить основным сценарием учений, в Арктике растет число близких к реальным радиологических опасностей. Если русские не изменят свой курс, необходимость быть готовым к ядерному инциденту, скорее всего, станет более очевидной в ближайшем будущем", — пишет The War Zone.
22.03.2018
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Страны
Канада
Россия
США
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ

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