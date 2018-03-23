Россия бесплатно вооружила Африку
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Военнослужащий ВС Анголы.
Источник: dokonline.com
Москва безвозмездно окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое заявление сделали в МИД России.
"Из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля 2018 года поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов", — заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. Он отметил, что все поставки производятся с ведома Совета Безопасности ООН и в строгом соответствии с требованиями санкционного режима в отношении страны.
В республику также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, сообщил Кожин.
Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает укрепление национальных силовых структур страны, передачу им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и надеется на скорое урегулирование затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта.
Межконфессиональный конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Тогда представители мусульманской коалиции "Селека" захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения, которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.
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22.03.2018
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Валентин-333
9
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№1
23.03.2018 03:37
Остается только поржать...Вспомнил как президенту Центрально африканской республики, людоеду Бокасса пионеры в Артеке галстук повязывали. Не колумбийский, а пионерский.
История ничему не учит?
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штурм
3660
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№2
23.03.2018 03:43
Китай окучивание почти всю Африку по добыче полезных ископаемых,. а Россия опять выбирает в друзья самую нищету и начинает прудить туда оружие, технику, специалистов , а пользы для страны никакой.
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ID: 1949
1834
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№3
23.03.2018 06:49
Старых автоматов на складах много накопилось - новые девать некуда...
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