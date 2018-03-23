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Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года

23.03.2018 ТАСС 303 2
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Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник: © Сергей Казак/ТАСС

По данным источника, "на одновременное финансирование двух комплексов средств не хватает"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс (РК) "Авангард" шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения (ГПВ) до 2027 года вместо мобильного РК "Рубеж", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Первоначально планировалось включить в ГПВ и "Авангард", и "Рубеж", однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен "Авангард", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин".

"Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения", - отметил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Что такое "Рубеж" и "Авангард"

РС-26 "Рубеж" - проект мобильного грунтового ракетного комплекса с малогабаритной межконтинентальной твердотопливной баллистической ракетой повышенной точности. Впервые о его разработке сообщил в марте 2013 года генеральный конструктор ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Юрий Соломонов. В июне 2013 года начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в присутствии СМИ доложил президенту РФ об успешных испытаниях ракеты и пообещал начать ее развертывание в 2014 году. Тогда же он упомянул название "Рубеж".

20 февраля 2018 года президент США Дональд Трамп поручил своей администрации подготовить специальный доклад о том, не подпадает ли "Рубеж" под ограничения, накладываемые договорами РСМД и СНВ-3. Ранее ряд американских СМИ высказывал предположения, что РС-26 может применяться на дистанции менее 5,5 тыс. км, то есть выступать в качестве ракеты средней дальности.

"Авангард" - проект комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным из открытых источников, разработан НПО машиностроения (Московская область), испытания прототипов начались в 1990 году. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
РС-26 Рубеж
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
НПО машиностроения
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
ПЖРК
РСМД
СНВ-3

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1433
№1
23.03.2018 01:44
А может Рубеж прикрыли по политическим соображениям, дабы не провоцировать выход США из договора об ограничении РСМД, даже если Р-26 не попадает под ограничение? Ну, не хотят ,,дразнить гусей,, ибо выход США из д-ра о РСМД крайне невыгоден для РФ. А чтобы не терять лицо, объявили о нехватке финансирования.
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NL
Восход
13771
№2
23.03.2018 04:54
Цитата, beka1 сообщ. №1
А может Рубеж прикрыли по политическим соображениям, дабы не провоцировать выход США из договора об ограничении РСМД
Да, скорее всего прогиб под американцев. Но поверьте, они найдут массу других способов и поводов.
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