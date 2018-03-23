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Россияне выбрали названия для новейшего оружия

23.03.2018 ТАСС 372 1
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Боевой лазерный комплекс
Боевой лазерный комплекс.
Источник: © Снимок с видео Министерство обороны РФ

Наибольшее число голосов получили "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник" - такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ голосованием на сайте Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон", - сообщили в Минобороны.

Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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P-8 Poseidon
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
NL
Восход
13771
№1
23.03.2018 04:50
Ну хоть что-то более менее адекватное и приятное на слух.
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