Россияне выбрали названия для новейшего оружия
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Боевой лазерный комплекс.
Источник: © Снимок с видео Министерство обороны РФ
Наибольшее число голосов получили "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник"
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник" - такие названия россияне выбрали для новейшего оружия РФ голосованием на сайте Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
"Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон", - сообщили в Минобороны.
Голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени, сообщили в военном ведомстве. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.
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22.03.2018
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