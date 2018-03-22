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Испытания крылатой ракеты "БраМос" с ГСН индийского производства признаны успешными

23.03.2018 Военное обозрение 169 0
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Совместная российско-индийская компания "БраМос" в рамках реализуемой программы Make in India, провела испытания крылатой ракеты "БраМос" с головкой самонаведения индийского производства. Испытания признаны успешными, сообщается на сайте компании.

http://armedman.ru/

Сегодня проведены испытания крылатой ракеты "БраМос" с головкой самонаведения индийского производства. Цель была поражена с "заданной точностью"

- говорится в сообщении

Представитель компании-разработчика этой ракеты "Брамос аэроспейс" заявил, что главной целью создания этой ГСН – взаимозаменяемость комплектующих, производимых в России и Индии.

Также он пояснил, что освоение Индии производства головки самонаведения (ГСН) для этих крылатых ракет связано с ожидаемым ростом заказов на это оружие.

Когда число заказов на "БраМос" превысит возможности одного завода, мы сможем разместить его производство и на другой линии. Мы рассчитываем, что скоро будем выходить с этой ракетой на экспорт, поэтому вопрос новой линии производства имеет для нас особую актуальность

— сказал он.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace

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