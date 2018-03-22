Россия раскрыла США способ перехвата ракеты "Сармат"



Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели", — отметил парламентарий.

Новейшую ракету тяжелого класса "Сармат" планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс "Воевода". В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.

По заявлениям разработчиков, "Сармат", несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, "Кинжал" является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.