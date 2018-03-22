"Терминатор-2": день приемки



БМПТ-72 "Терминатор-2" на выставке KADEX-2014.

Источник: www.ArmyRecognition.com БМПТ-72 "Терминатор-2" на выставке KADEX-2014.Источник: www.ArmyRecognition.com

Российская армия берет на вооружение боевую машину поддержки танков

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2" будет принята на вооружение в ближайшее время, сообщил "РИА Новости" информированный источник в оборонной промышленности. О том, как эта машина более 30 лет пыталась попасть "в ряды" российских Вооруженных сил, — в материале iz.ru.

"Принципиальное решение [о взятии на вооружение] принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", — сообщил источник.

Танкохранитель

Опыт первых боев в Афганистане показал, что военным остро не хватает средства обеспечения для танков, способного эффективно подавлять живую силу противника, вооруженную ручными противотанковыми средствами. В особенности это касалось действий в горной местности, где зачастую требовался значительный угол возвышения для оружия. В тот момент даже появилось выражение "горный танк".

В отсутствие такого средства применялись БМП-2 (с ее 30-мм автоматической пушкой 2А42 с большим углом возвышения), а также штатная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 со счетверенной 23-мм пушкой. Хорошие результаты — но только при обороне стационарно оборудованных позиций — показывала и буксируемая установка ЗУ-23-2 (спаренная 23-мм пушка). Однако это были паллиативы.

В то же самое время в Советском Союзе прорабатывались концепции тяжелой БМП на танковом шасси — с защитой, как у танка (из-за возросшего насыщения переднего края прорываемой обороны противотанковыми средствами), и с вооружением, "почти как у танка". По одной из версий, исходно аббревиатура БМПТ и означала "боевая машина пехоты тяжелая".

В середине 1980-х все эти соображения выкристаллизовались в концепцию специальной тяжелой боевой машины с многоканальным комплексом бортового вооружения.

Просчитывалось несколько вариантов, один из которых включал 100-мм пушку — пусковую установку 2А70 в спарке с 30-мм пушкой 2А72 (штатный комплект вооружения БМП-3, включавший комплекс управляемых ракет, аналогичный ПТРК "Кастет"). Другие варианты предусматривали одну или две 30-мм автоматические пушки (2А72 или 2А42) и комплект управляемых ракет "Корнет" или "Атака". Также машины дополнительно оснащались 7,62-мм пулеметами и автоматическими гранатометами калибра 30 или 40 мм.

Защита машины предусматривалась на уровне танка соответствующего поколения. При этом к 1991 году сложилось представление о том, что прямо на базе этого вида техники может быть создана и тяжелая БМП с защищенным отделением для шести десантников. На данный момент определенные следы этого решения видны в техническом облике БМП Т-15 на платформе "Армата".

Явление "Терминатора"

Слово "Терминатор" — маркетинговое обозначение. В России уже летает один такой "Терминатор", он же вертолет Ми-8АМТШ. Как эта система называется на самом деле, не очень понятно.

Известно, что собственно первый "Терминатор" — он же "объект 199" на шасси Т-90 — создавался с 1998 года в рамках ОКР "Рамка-99". Да и в разговорах эту машину называли либо "Рамка", либо просто БМПТ. Примерно к этому же времени из технического облика машины исчезли десантники и она окончательно переродилась из тяжелой универсальной БМП советского времени в специализированное ударное средство.

Это было уже второе явление данного вида техники, подстегнутое в том числе не вполне удачным выступлением отечественной бронетехники в городских боях первой чеченской кампании. 199-й объект восходил к проработкам, о которых речь шла выше, и после некоторых проектных изменений в начале 2000-х выглядел так: две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ и два 30-мм автоматических гранатомета АГС-17Д. Также машина оборудовалась пусковыми установками для управляемых ракет комплекса "Атака-Т" в тандемном кумулятивном или фугасном исполнении.

Позднее появился собственно "Терминатор-2", также известный как БМПТ-72. Впервые его показали в Нижнем Тагиле в 2013 году. Это всё то же самое, но на шасси Т-72. Тогда же разработчики ("Уралвагонзавод") заявили, что аналогичные машины могут быть выполнены как проект модернизации на базе и более старой техники (например, танков Т-55). Позднее была заявлена возможность появления и третьего "Терминатора", уже на шасси "Арматы".

Продажи пока не блещут

Сейчас изделие аккуратно переименовали из БМПТ в БМОП (боевую машину огневой поддержки), что куда больше отражает ее возможности и позволяет позиционировать не только как средство сопровождения танков, но и как самостоятельную технику для действий в городе или контртеррористических операций.

Несмотря на впечатляющий комплекс вооружения и красочные демонстрации, БМПТ длительное время имела крайне ограниченный успех на рынке. В 2010 году Минобороны России откровенно забросило этот проект по причине сомнительности боевой эффективности. В 2011–2013 годах несколько машин получил Казахстан.

В 2013 году БМПТ проходила полевые испытания в Алжире, однако достоверные сведения о коммерческих перспективах на этом направлении отсутствуют. Есть непроверенные сведения алжирских источников о контракте на 300 машин, максимально унифицированных с используемыми там же танками Т-90СА. Поставки якобы должны начаться в 2018 году. Подтверждений этой информации пока не было.

В июле 2017 года БМПТ заметили в Сирии, где она проходила обкатку в боевых условиях.

В августе 2017 года российское Министерство обороны заключило контракт с "Уралвагонзаводом" на поставку бронетехники, в том числе и БМПТ (без уточнения конкретного типа). По оценкам экспертов Центра анализа стратегий и технологий, контракт может включать поставку 10 БМПТ и батальонного комплекта (31 единица) модернизированных танков Т-90М.

Константин Богданов