США прикроют Европу лазерами



Бронемашина "Страйкер" с системой MEHEL.

Источник: C. Todd Lopez/Army News Service Бронемашина "Страйкер" с системой MEHEL.Источник: C. Todd Lopez/Army News Service

В США рассказали о боевых возможностях лазеров на бронемашинах "Страйкер"

Армия США продемонстрировала в Европе лазерное оружие, установленное на боевую бронированную машину "Страйкер", пишет Defense News. Полковник Деннис Вилл, руководитель стратегической программы G-3 для частей и соединений ВС США, дислоцированных в Европе, заявил 21 марта на совещании по вопросам направленной энергии в Вашингтоне, что за эти выходные 2-й бронекавалерийский полк Армии США на ББМ "Страйкер" во взаимодействии с 7-м армейским учебно-тренировочным командованием и командой специалистов с полигона Форт Силл (штат Оклахома) продемонстрировали успешную боевую стрельбу лазера мощностью 5 кВт типа MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy Laser) на полигоне Графенвер в Германии по беспилотному летательному аппарату.

В то же время американские военные признают, что существующие ограничения по дальности и высоте применения этого комплекса в мирное время существенно ограничивают боевые возможности нового оружия.

В первую очередь, это связано с интенсивным воздушным движением в Европе, а применение лазерного оружия даже в ходе боевой подготовки может создать серьезные угрозы для экипажей воздушных судов, причем в радиусе нескольких сотен километров от полигона Графенвер.

Тем не менее, полковник Деннис Вилл заявил, что в ходе этих испытаний получен ценный опыт. Успешная демонстрация нового оружия, по мнению Вилла, даст толчок в НАТО и в других государствах-союзниках США к тому, чтобы работать совместно с Соединенными Штатами по созданию тренировочных комплексов в Европе, где можно будет без ограничений применять оружие направленной энергии.

Лазерное оружие, по мнению американских специалистов, защитит бронетранспортеры "Страйкер" во время ведения боевых действий, на марше и при дислокации на передовых базах США. Предполагается, что лазеры смогут поражать управляемые ракеты, БЛА, мины от минометов и снаряды ствольной артиллерии вероятного противника. Установка лазерного оружия на боевую бронированную машину - первая в своем роде в вооруженных силах США.

Сухопутные войска США довели мощность установленного на "Страйкере" лазерного оружия до 5 кВт и подтвердили, что новое оружие обладает возможностями по поражению беспилотных летательных аппаратов. Эти испытания происходили весной 2017 года в Форт Силл (штат Оклахома), заявили представители фирмы-разработчика.

"Страйкер" - семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией "Дженерал дайнемикс лэнд системз", - напомнил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Эта боевая машина состоит на вооружении ВС США. Названа в честь двух американских военнослужащих, посмертно награжденных Медалью Почета: Стюарта С. Страйкера, погибшего во Второй мировой войне, и Роберта Ф. Страйкера, погибшего во Вьетнамской войне.

Машины "Страйкер" предназначены для оснащения бригад "Страйкер", созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности.

Эти бригады занимают промежуточное положение между "тяжелыми" бронетанковыми бригадами, вооруженными танками М1 "Абрамс" и БМП М2 "Брэдли", и легкими пехотными бригадами.

Небо Европы под американским контролем

Весной 2017 года на полигоне Форт Силл, по свидетельствам очевидцев, в день испытаний нового оружия царила полная тишина. Однако, согласно отчету Сухопутных войск США, экспериментальная лазерная установка, получившая название Мобильный высокоэнергетический лазер (Mobile High-Energy Laser, MEHEL), успешно поразила беспилотный летательный аппарат. Наблюдалось физическое разрушение мишени.

А всего весной 2017 года на полигоне Форт Силл боевые бронированные машины "Страйкер", оснащенные лазерным оружием, по американским данным, сбили 12 беспилотных летательных аппаратов.

Беззвучное применение лазерного оружия сулит немало тактических преимуществ американской пехоте при ведении боевых действий, поскольку это позволит боевым бронированным машинам "Страйкер" выполнять поставленные задачи, не выдавая своего местоположения.

"Мы работаем совместно с командованием противокосмической и противоракетной обороны, используя лазер типа MEHEL, чтобы поразить различные цели, в том числе и включая низколетящие беспилотные летательные аппараты", - заявил тогда подполковник Джефф Эртс, руководитель одного из экспериментальных подразделений военного ведомства США.

Согласно отчету Сухопутных войск, в ходе испытаний было подтверждено, что радиолокационная станция и лазерная установка могут быть установлены на боевую бронированную машину "Страйкер" и сформировать луч, достаточный для поражения объекта противника.

"Идея состоит в том, чтобы создать условия для поражения беспилотных летательных аппаратов, осуществляющих полет на предельно малых высотах со сравнительно небольшими скоростями. Ранее подобных возможностей - обнаружить, захватить на сопровождение и уничтожить цели подобного класса - попросту не было. А БЛА такого типа получают самое широкое распространение во всем мире", - заявил еще весной 2017 года Тим Риз, экс-директор по стратегическому планированию фирмы "Дженерал дайнемикс лэнд системз". Лазерные установки уже сейчас способны поражать БЛА малого и среднего размера, добавил Риз.

Сегодня боевой лазер интегрирован в вариант "Страйкера", получившего название "Боевая машина огневой поддержки".

Лазерная система использует свою собственную РЛС обнаружения и сопровождения целей. Кроме того, "Страйкер" располагает аппаратурой ведения радиоэлектронной борьбы, предназначенной для поставки помех беспилотным летательным аппаратам противника.

К тому же фирма Boeing разработала аппаратуру управления огнем, которая органично интегрирована в лазерную установку на "Страйкере". Лазер боевой бронированной машины также объединен с системами ПВО и рабочими сетями полевой артиллерии Сухопутных войск США.

"Энергия лазера повреждает и уничтожает (вплоть до расплавления) различные составные части цели", - объяснил Тим Риз.

Сухопутные войска ВС США проявляют большой интерес к подобным технологиям. К 2020 году "Дженерал дайнемикс лэнд системз" собирается увеличить мощность лазера на бронемашине "Страйкер" до 30 кВт.

"Одна из проблем с мобильным лазерным оружием заключается в том, - пояснил "Газете.Ru" Константин Макиенко, - что в движении достаточно трудно поддерживать необходимый уровень мощности установки, достаточной для поражения воздушного объекта".

Тем не менее, по мнению американских экспертов, инициатива по оснащению "Страйкеров" лазерными установками весьма актуальна. Специалисты в Соединенных Штатах связывают ее с напряженными отношениями в Европе между Россией и НАТО.

Со сроком реализации - пять лет

Вооруженные силы США на европейском континенте во взаимодействии с союзниками в ходе совместных учений продемонстрировали возможности по быстрому развертыванию бронетанковых и механизированных соединений, в том числе и оснащенных подобными "Страйкерами".

Сухопутные войска США планируют развернуть лазерное оружие на своих передовых базах. По мнению военного ведомства США, подобные установки будут без проблем уничтожать беспилотные летательные аппараты, снаряды ствольной артиллерии, мины от минометов и крылатые ракеты вероятного противника.

Солдаты и офицеры вооруженных сил США в таких странах, как Афганистан, хорошо знакомы с внезапными огневыми налетами противника, которые он осуществляет в виде минометных обстрелов, огня ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. В перспективе потенциальные противники могут применить по базам передового базирования США БЛА и крылатые ракеты или другие типы оружия.

"Лазерное оружие много лет было в приоритетах развития Сухопутных войск США", - заявила помощник министр обороны США в области исследований и разработок сказала Мэри Миллер.

Лазерное оружие создается в рамках программы под названием "Непрямая возможность защиты от огневого нападения" (Indirect Fire Protection Capability). Эта программа может быть реализована к 2023 году как часть интегрированной системы технологий, датчиков и оружия, разработанной, чтобы устранить даже возможность внезапного огневого налета.

В данный момент Сухопутные войска США на передовых базах используют систему под названием "Противодействие ракетам, артиллерии, минометам" (CRAM). Средства разведки в этом случае объединены с 20-мм системой "Фаланкс", обладающей скорострельностью 4,5 тыс. выстрелов в минуту. Идея этой системы состоит в том, чтобы большим количеством маленьких снарядов уничтожить вражеские снаряды и мины.

Лазеры, по мнению Мэри Миллер, позволяют минимизировать затраты по поражению объектов противника. "Один выстрел лазерной установки относительно недорог. А альтернатива - многомиллионная по стоимости управляемая ракета", - уточнила она.

Помимо лазеров для сухопутных войск вооруженных сил США, американцы настойчиво разрабатывают аналогичное оружие и для военно-морских сил. Как ранее писала "Газета.Ru", ВМС США в перспективе намереваются оснастить боевыми лазерами эсминцы, крейсеры и, возможно, авианосцы или суда типа LCS.

Михаил Ходаренок