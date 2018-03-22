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В Росгвардии обеспокоились демпингом на тендерах по охране госучреждений

23.03.2018 РИА Новости 155 0
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Сотрудник службы безопасности на посту. Архивное фото
Сотрудник службы безопасности на посту. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Росгвардия введет специальные требования к охранным предприятиям, которые оказывают услуги по безопасности организациям, финансируемым из бюджета, это поможет избежать победы на торгах предприятий, демпингующих цены, заявил на круглом столе в Общественной палате начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

"(Занимаемся) установлением специальных требований к частным охранным организациям, под охраной которых находятся объекты, финансируемые за счет бюджета всех уровней. По нашему мнению, это поможет создать барьеры для организаций, демпингующих торги", - сказал Веденов.

По его словам, этот вопрос "находится на стадии, близкой к завершению".

Ранее о необходимости ввести специальные требования для ЧОПов, оказывающих услуги школам и другим учреждениям, финансируемым за счет бюджета разных уровней, сообщал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Тогда Хинштейн рассказал, что ведомство намерено предложить правительству принять постановление об ужесточении требований. Среди необходимых условий работы в бюджетных учреждениях он называл наличие соответствующего опыта, наличие лицензии на охранные услуги, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка.
22.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Росгвардия

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