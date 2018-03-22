МИД: Россия готова делиться с США информацией о возможных терактах
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архив.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия готова делиться с США информацией по поводу возможных терактов, если будет такой информацией обладать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Если у нас такая информация будет, мы, конечно, ею поделимся", - сказал Сыромолотов.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря 2017 года. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города. Полученная от ЦРУ информация, отметил российский президент, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников.
* Запрещенная в России террористическая организация
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22.03.2018
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