Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МИД: Россия готова делиться с США информацией о возможных терактах

23.03.2018 РИА Новости 150 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архив
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архив.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия готова делиться с США информацией по поводу возможных терактов, если будет такой информацией обладать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Если у нас такая информация будет, мы, конечно, ею поделимся", - сказал Сыромолотов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря 2017 года. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города. Полученная от ЦРУ информация, отметил российский президент, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников.

* Запрещенная в России террористическая организация
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 08:09
  • 42
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 23.03 07:58
  • 2
Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"
  • 23.03 07:44
  • 14
Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных
  • 23.03 06:55
  • 1
Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
  • 23.03 06:49
  • 3
Россия бесплатно вооружила Африку
  • 23.03 05:31
  • 21
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 23.03 05:24
  • 19
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 23.03 04:54
  • 2
Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года
  • 23.03 04:50
  • 1
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
  • 23.03 03:10
  • 63
"Транзас" взял курс за границу
  • 23.03 03:00
  • 6
Модернизация Ту-160 поможет создать ПАК ДА, заявили в Минобороны
  • 23.03 02:07
  • 26
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 23.03 00:25
  • 8
МБР «Рубеж» поступит на вооружение Иркутской дивизии РВСН в 2016 г.
  • 23.03 00:13
  • 6494
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.03 23:39
  • 3
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
другие обсуждаемые темы