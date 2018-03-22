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Российские ВДВ и белорусские ССО провели совместное учение

23.03.2018 РИА Новости 123 0
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантной дивизии. Архив
Военнослужащие во время тактико-специальных учений подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантной дивизии. Архив.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские десантники вместе с белорусскими служащими Сил специальных операций (ССО) прикрыли "лагерь беженцев" и оказали им медицинскую помощь в ходе первого российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике в 2018 году на полигоне в Ульяновской области, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня российские и белорусские военнослужащие на совместном учении отработали вопросы прикрытия лагеря условных беженцев и отработали мероприятия по эвакуации пострадавших и оказанию им первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прикрытие "лагеря беженцев" проходило в рамках завершающего этапа учения.

Военнослужащие обнаружили скрытно выдвигающийся к условному лагерю беженцев отряд незаконных вооруженных формирований, а командование совместной российско-белорусской группировки получило оперативную информацию о минометном обстреле лагеря беженцев.

Бронегруппа на боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ с артиллерийской батарей "Нона" направилась в район конфликта. В лагерь беженцев также выдвинулось медицинское подразделение с необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи.

За время пока патрульные группы вместе со спецназом сдерживали террористов, прорывавшихся к лагерю беженцев, бронегруппа подошла с фронта к террористам и открыла по террористам шквальный огонь, сорвав планы боевиков по входу в лагерь беженцев.

"Медицинское подразделение Ульяновского соединения ВДВ, входившее в состав миротворческого контингента, применяя БТР-МДМ и снегоходы, вывезло с территории обстреливаемого лагеря раненых беженцев в развернутый в тыловой зоне полевой медицинский пункт. Раненым и пострадавшим в результате обстрела была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, а нуждающиеся в проведении операции были в оперативном порядке вывезены в развернутый полевой госпиталь миротворческого контингента", - рассказали в департаменте.

Учебная антитеррористическая операция по уничтожению незаконных вооруженных формирований проводилась российскими и белорусскими военнослужащими с 19 по 22 марта.
22.03.2018
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