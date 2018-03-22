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Российский танк "Черный Орел" интересует военных экспертов

23.03.2018 Военное обозрение 323 0
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Российский танк Объект 640 "Черный Орел" уже давно не рассматривается как перспективная разработка, однако он по-прежнему интересует военных экспертов, пишет Вестник Мордовии.

uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков

"Большинство характеристик, которые должны были быть реализованы в этом танке, актуальны и поныне. При весе всего в 48 тонн, на него предполагалось установить мощнейшую броневую защиту, которая усиливалась "реактивной броней" "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-М". Максимальной выживаемости также способствовало расположение боекомплекта в кормовой нише больших размеров, отделенной от боевого отделения броневой перегородкой", – говорится в статье Дмитрия Лемешко.

Вооружение танка: 125-мм пушка (возможно, 2А82), спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7-мм пулеметом "Корд".

Машину предполагалось оборудовать новейшей системой управления огнем, которая позволяла поражать цели на максимальной дальности днем и ночью.

Двигатель: газовая турбина мощностью 1500 л.с., способная разогнать танк до 80 км/ч.

Однако дальше создания ходового макета дело не пошло. Многих специалистов волновала судьба этого образца. Как оказалось, машина до сих пор находится в Омске.

uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков

По данным автора, в последний раз она была замечена около года назад, во время визита на Омский завод транспортного машиностроения гендиректора УВЗ Александра Потапова. Среди продемонстрированных ему образцов техники был и макет Объект 640 "Черный орел".
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Корд
Т-80
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр

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