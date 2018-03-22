Российский танк "Черный Орел" интересует военных экспертов
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Российский танк Объект 640 "Черный Орел" уже давно не рассматривается как перспективная разработка, однако он по-прежнему интересует военных экспертов, пишет Вестник Мордовии.
uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков
"Большинство характеристик, которые должны были быть реализованы в этом танке, актуальны и поныне. При весе всего в 48 тонн, на него предполагалось установить мощнейшую броневую защиту, которая усиливалась "реактивной броней" "Кактус" и комплексом активной защиты "Дрозд-М". Максимальной выживаемости также способствовало расположение боекомплекта в кормовой нише больших размеров, отделенной от боевого отделения броневой перегородкой", – говорится в статье Дмитрия Лемешко.
Вооружение танка: 125-мм пушка (возможно, 2А82), спаренный 7,62-мм пулемет и дистанционно-управляемая зенитная установка с 12,7-мм пулеметом "Корд".
Машину предполагалось оборудовать новейшей системой управления огнем, которая позволяла поражать цели на максимальной дальности днем и ночью.
Двигатель: газовая турбина мощностью 1500 л.с., способная разогнать танк до 80 км/ч.
Однако дальше создания ходового макета дело не пошло. Многих специалистов волновала судьба этого образца. Как оказалось, машина до сих пор находится в Омске.
uralvagonzavod.ru, Сергей Зыков
По данным автора, в последний раз она была замечена около года назад, во время визита на Омский завод транспортного машиностроения гендиректора УВЗ Александра Потапова. Среди продемонстрированных ему образцов техники был и макет Объект 640 "Черный орел".
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22.03.2018
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