В Латвию доставлена из США первая радиолокационная станция

В Латвии завершены приемочные испытания первой полученной из США многофункциональной трехкоординатной радиолокационной станции Lockheed Martin TPS-77 MRR (Multi-Role Radar), сообщает bmpd.

Многофункциональная РЛС Lockheed Martin TPS-77 MRR во время приемочных испытаний в районе Вентспилса, 01.03.2018. армия США (via Jane's)

Теперь РЛС поставят Вооруженным силам Латвии, где она будет решать задачи контроля воздушного пространства.

Контракт на поставку трех возимых РЛС TPS-77 MRR был заключен в 2015 году. Стоимость сделки не сообщалась.

"Латвия стала первым заказчиком РЛС TPS-77 MRR, использующей твердотельные приемопередающие модули на основе нитрида галлия (GaN) активной фазированной антенной решетки, что позволяет повысить надежность и значительно снизить энергопотребление АФАР станции", – говорится в материале.

Сроки поставок двух других станций не разглашаются. Хотя РЛС являются возимыми, в Латвии они будут размещены на полустационарных радиолокационных постах.

Справка bmpd: "ВВС Латвии в составе эскадрильи контроля воздушного пространства имеют две РЛС предшествующей модификации AN/TPS-77, закупленных по контракту 2007 года и развернутых в 2011 и 2013 годах на радиолокационных постах в районах Кала (Вентспилс) и Лиелварде, а также одну приобретенную еще в 2003 году РЛС полностью стационарного варианта AN/FPS-117 на радиолокационном посту в районе Аудрини. Летом 2015 года Lockheed Martin заключила контракт на ремонт и модернизацию латвийской РЛС AN/FPS-117".