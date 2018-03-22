В ВВО прошла тренировка по управлению ракетными ударами
|
|
Тренировка по нанесению ракетного удара за сотни километров от боевых позиций с использованием данных разведки проведена в Еврейской автономной области, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.
http://www.globallookpress.com
В ходе тренировки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" выполнили скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы. Подготовив данные для нанесения ударов, они выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника,
говорится в релизе.
Для учения были использованы координаты командного пункта, выявленные разведчиками в глубоком тылу условного противника.
Сообщается, что разведгруппа, "действуя автономно на полигоне "Трехречье" в Амурской области, в ходе поиска обнаружила "вражеский" командный пункт, используя лазерные приборы; точные координаты были переданы расчетам по переносным средствам спутниковой связи".
К мероприятию было привлечено около 250 военнослужащих, задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2018 В ЮВО начинается учение с комплексами "Искандер-М"
23.03.2018 В Ставропольском крае стартуют учения расчетов ракетных комплексов "Искандер"
23.03.2018 В Ставропольском крае начинаются учения с "Искандерами"
22.03.2018 На Северном Кавказе начались боевые учения ракетчиков и артиллеристов ЮВО
16.03.2018 Ракетное соединение ЮВО с комплексом "Искандер-М" проведет стрельбы под Астраханью
14.03.2018 "Кинжал" – младший брат "Искандера"
13.03.2018 Флот вышел на сушу
12.03.2018 Быстрые темпы развития оборонно-промышленного комплекса России в 2017: не только ПВО и военная авиация