На Синайском полуострове задействованы пушки М-46

Огневую поддержку египетским войскам, проводящим антитеррористическую операцию на Синае, оказывают дальнобойные пушки М-46 советского производства, сообщает Российская газета.

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Кроме Египта М-46 были популярны также в Сирии и Ираке. "В этих армиях, а также в вооруженных силах еще полсотни государств разработка пермских оружейников ценилась за высокую дальность стрельбы – до 27 490 м. Начальная скорость 33-кг снаряда достигает 930 м/с. Скорострельность – 8 выстр/мин", – говорится в публикации.

Кроме осколочно-фугасных снарядов для пушки были созданы и бронебойные, способные эффективно бороться с тяжелой бронетехникой. Кроме того, Китай и Иран разработали новые боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 38 км.

https://twitter.com/Oded121351

Вес орудия – 7,7 т, расчет – 8 человек. Может перевозиться на скорости до 50 кс/час.

В настоящее время сухопутные войска Египта имеют более 400 таких орудий, часть которых, продолжают эксплуатироваться непосредственно в подразделениях.