Сирийцы модернизировали Т-55 "по последнему слову"
|
|
В Восточной Гуте сирийские войска применили модернизированный средний танк Т-55, в конструкции которого есть ряд технических решений, которые сегодня встречаются лишь на новейших боевых машинах, сообщает Российская газета.
twitter.com/DPRKJones/RT
"Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления. Что-то похожее применено и на "Армате" – разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож", – говорится в материале.
Над стволом 100-мм пушки смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса Viper-55 (вместо инфракрасного прожектора "Луна-2"). Автор отмечает, что "это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м".
На крыше башни установлен комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения Sarab-2 ("Мираж-2"). Благодаря этому устройству машина стала неуязвимой для большинства управляемых противотанковых ракет, в том числе для TOW-2.
twitter.com/DPRKJones/RT
Издание напоминает, что 8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Однако, несмотря на солидный возраст, танк продолжает нести службу, и даже совершенствуются.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2018 "Западные армии действуют в условиях оперативного комфорта"
19.03.2018 Т-80 – самый переоцененный российский танк
14.03.2018 Морпехи с Титикаки
12.03.2018 Дорого и бессмысленно
07.03.2018 «Посмотрите, как горят «Абрамсы» и «Леопарды» в Сирии»
01.03.2018 Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки
28.02.2018 Россия передала Никарагуа два военно-транспортных самолета Ан-26