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Сирийцы модернизировали Т-55 "по последнему слову"

23.03.2018 Военное обозрение 205 0
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В Восточной Гуте сирийские войска применили модернизированный средний танк Т-55, в конструкции которого есть ряд технических решений, которые сегодня встречаются лишь на новейших боевых машинах, сообщает Российская газета.

twitter.com/DPRKJones/RT

"Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления. Что-то похожее применено и на "Армате" – разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож", – говорится в материале.

Над стволом 100-мм пушки смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса Viper-55 (вместо инфракрасного прожектора "Луна-2"). Автор отмечает, что "это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м".

На крыше башни установлен комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения Sarab-2 ("Мираж-2"). Благодаря этому устройству машина стала неуязвимой для большинства управляемых противотанковых ракет, в том числе для TOW-2.

twitter.com/DPRKJones/RT

Издание напоминает, что 8 мая исполнится 60 лет принятия Т-55 на вооружение Советской Армии. Однако, несмотря на солидный возраст, танк продолжает нести службу, и даже совершенствуются.
22.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-55

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