Новейший РК "Авангард" включили в ГПВ-2027. "Рубеж" и "Баргузин" убрали

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК, стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" шахтного базирования включен в госпрограмму вооружения до 2027 года, он заменит мобильный РК "Рубеж".

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Первоначально планировалось включить в ГПВ и "Авангард", и "Рубеж", однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает. Поэтому в окончательный вариант новой ГПВ был включен "Авангард", как имеющий более важное значение для обеспечения обороноспособности страны

– заявляет источник

Также из-за невозможности одновременного финансирования всех ракетных программ в интересах Ракетных войск стратегического назначения в ГПВ-2027 не включен и новый боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин".

Все работы по "Рубежу" и "Баргузину" заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения

- отметил источник.