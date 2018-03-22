Учения морского спецназа по противодиверсионной обороне прошло на Каспии

На Каспийской флотилии в пункте базирования прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа

пресс-служба округа

По легенде учений, пеший патруль обнаружил спрятанное водолазное снаряжение вместе с похожими на взрывные устройства предметами и передал сигнал на пункт управления штаба соединения. По команде дежурного на кораблях была объявлена тревога, экипажи приготовились к бою, выполнив противодиверсионные мероприятия, выставив на каждом корабле соединения вооружённую вахту ППДО

- говорится в сообщении.

В ходе поиска условных диверсантов условного противника была осмотрена акватория пункта базирования кораблей и проведено гранатометание на предполагаемых курсах их движения.

Также водолазы произвели осмотр днища и винто-рулевой группы кораблей на предмет обнаружения закладки взрывных устройств.

По данным пресс-службы, в учении было задействованы более 100 военнослужащих Каспийской флотилии и противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия".