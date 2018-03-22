Производитель объяснил сдвиг сроков сдачи патрульных кораблей
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Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с возникшими проблемами в финансировании строительства, передает РИА Новости сообщение гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова.
bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко
Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием,
сказал Бузаков.
При этом, по его словам, все текущие проекты реализуются согласно графикам. В текущем году спуска на воду каких-либо кораблей не планируется.
Напомним, в 2016 году военное ведомство заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550, которые, кроме того, должны совмещать в себе возможности буксира и ледокола.
Как ране сообщали на предприятии, "многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро "Алмаз", будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров, иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину – около 20 метров, скорость – около 16 узлов".
Корабль вооружат автоматической артиллерийской установкой АК-176МА. На нем смогут базироваться вертолет, беспилотные летательные аппараты, два скоростных катера типа "Раптор".
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22.03.2018
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