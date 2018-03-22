Российские противолодочные корабли оснащают "Калибрами"
|
|
В ВМФ РФ приступили к реализации программы модернизации "рабочих лошадок" надводных сил – больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 "Удалой", сообщают Известия.
https://ru.wikipedia.org
Пусковые установки крылатых ракет "Калибр" получат как минимум пять кораблей. Работы уже начаты. В настоящее время комплексы устанавливаются на БПК "Адмирал Шапошников". По данным ВМФ, в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными противокорабельными ракетами "Оникс".
"Построенные еще в 80-е годы фрегаты проекта 1155 оказались технически совершенными и неприхотливыми, поэтому они до настоящего времени составляют основу океанских надводных сил. Но до недавнего времени эти корабли были оснащены только 100-мм пушками, ракетами-торпедами "Метель" и зенитным комплексом "Кинжал"", – пишет газета.
Фрегатам явно не хватало противокорабельных вооружений.
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, после модернизации БПК станут более универсальными и смогут прослужить еще около 15-ти лет.
Эти корабли вобрали последние достижения советского ОПК, хорошо себя зарекомендовали, и моряки их хвалят. Модернизация необходима. Сейчас они вооружены только пушками и устаревшим ракетным комплексом, который не справится с современными системами ПВО. "Калибры", скорее всего, будут устанавливаться в носовой части корабля – вместо передней орудийной башни. Таким образом, можно в сжатые сроки получить корабль, отвечающий всем насущным потребностям флота,
сказал Болтенков.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.07.2015 Главком ВМФ РФ: первый корвет нового проекта заложат для ВМФ России к концу 2015 года
27.02.2018 Попытка быстро обновить старые советские корабли провалилась
22.01.2018 Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
25.08.2017 Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
24.04.2017 Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
24.04.2017 В составе объединенного стратегического командования "Север" сформирован 14-й армейский корпус
20.02.2017 Крымский "Атлант": чем уникален российский "убийца авианосцев"
20.01.2017 Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК