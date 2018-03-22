Российские противолодочные корабли оснащают "Калибрами"

В ВМФ РФ приступили к реализации программы модернизации "рабочих лошадок" надводных сил – больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 "Удалой", сообщают Известия.

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Пусковые установки крылатых ракет "Калибр" получат как минимум пять кораблей. Работы уже начаты. В настоящее время комплексы устанавливаются на БПК "Адмирал Шапошников". По данным ВМФ, в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными противокорабельными ракетами "Оникс".

"Построенные еще в 80-е годы фрегаты проекта 1155 оказались технически совершенными и неприхотливыми, поэтому они до настоящего времени составляют основу океанских надводных сил. Но до недавнего времени эти корабли были оснащены только 100-мм пушками, ракетами-торпедами "Метель" и зенитным комплексом "Кинжал"", – пишет газета.

Фрегатам явно не хватало противокорабельных вооружений.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, после модернизации БПК станут более универсальными и смогут прослужить еще около 15-ти лет.

Эти корабли вобрали последние достижения советского ОПК, хорошо себя зарекомендовали, и моряки их хвалят. Модернизация необходима. Сейчас они вооружены только пушками и устаревшим ракетным комплексом, который не справится с современными системами ПВО. "Калибры", скорее всего, будут устанавливаться в носовой части корабля – вместо передней орудийной башни. Таким образом, можно в сжатые сроки получить корабль, отвечающий всем насущным потребностям флота,

сказал Болтенков.