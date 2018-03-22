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Минобороны сформирует в десантных дивизиях танковые батальоны

23.03.2018 Военное обозрение 158 0
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До конца текущего года военное ведомство сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, сообщают Известия.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В Минобороны рассказали, что танковые батальоны появятся в 7-й новороссийской и 76-й псковской десантно-штурмовых дивизиях. На их вооружение поступят Т-72Б3. По итогам опытной эксплуатации будет принято решение о создании танковых подразделений в других соединениях ВДВ.

"В конце 2016 года в указанных дивизиях и четырех десантно-штурмовых бригадах (11-й, 31-й, 56-й и 83-й) были сформированы отдельные танковые роты. На вооружение этих подразделений поступили Т-72Б3. Параллельно в костромском 331-й гвардейском парашютно-десантном полку проводится эксперимент – здесь в качестве тяжелой боевой машины использовали "Спрут-СД". Эта САУ изначально создавалась для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ. Она обладает большой мобильностью, но практически не имеет броневой защиты", – говорится в статье.

Газета отмечает, что танковые подразделения в составе ВДВ формировались уже несколько раз, но существовали непродолжительное время.

В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ. Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки – наиболее подходящие машины для выполнения широкого спектра боевых задач. В современных условиях подразделениям ВДВ порой приходится выступать в роли мотострелковых, они должны иметь возможность большой огневой мощью подавить противника. Поэтому десантникам понадобились танковые батальоны, которые в нужном количестве предоставят мощные и защищенные огневые средства, сказал изданию председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Газета напоминает, что 1982 году на базе 103-й воздушно-десантной дивизии (в то время дислоцировалась в Кабуле) был сформирован танковый батальон, вооруженный 15 танками Т-62. В 1989 году после вывода дивизии из Афганистана подразделение было расформировано.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-62
Т-72
Т-72Б

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