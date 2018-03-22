Минобороны РФ приняло на снабжение тыловую технику для Арктики
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Российские арктические подразделения получат хлебопекарни, мультиварки и склады на базе вездеходов, специально приспособленных к условиям Арктики, сообщают Известия.
РИА Новости/Министерство обороны РФ
Как рассказали газете в военном ведомстве, испытания парка тыловой техники для арктических условий завершены в конце прошлого года, а в апреле нынешнего в войска начнет поступать серийная продукция.
Сообщается, что первые комплекты поступят в 80-ю арктическую мотострелковую бригаду.
"Вся техника создана на базе ДТ-30ПМ. Этот двухзвенный гусеничный плавающий транспортер стабильно работает в сложных климатических условиях с экстремально низкими температурами и обладает уникальной проходимостью. Термоизолированные обогреваемые корпуса позволяют использовать оборудование при температурах от минус 60 до плюс 40 градусов. В комплект полевой кухни и хлебопекарни входит дизель-электростанция мощностью до 100 кВт", – пишет издание.
Основным элементом тылового комплекта стала полевая кухня. В экипаж этой машины входят два водителя, а также два повара, которые за сутки могут накормить 250 человек. А в полевой пекарне за сутки можно испечь 700 кг хлеба. Военные также получат гусеничный топливомаслозаправщик, способный перевозить 14 тыс. л горюче-смазочных материалов. Еще одно устройство – арктическая цистерна (10 тыс. л) для питьевой воды, которая не замерзает в самые сильные морозы.
Раньше в арктической зоне не было больших гарнизонов, поэтому вопрос обеспечения продовольствием здесь не стоял так. Продукты завозили на стационарные склады кораблями или самолетами, затем пищу доставляли в необходимое место на вертолетах. В полевых условиях ее не готовили. Характер боевых задач в Арктике с приходом туда сухопутных частей резко поменялся. Им приходится совершать рейды, патрулировать местность, выходить на полигоны. Возникла идея создать все необходимые спецмашины на базе единого вездеходного шасси,
рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.
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22.03.2018
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