Китайские СМИ: Пекин должен быть готов к войне в Тайваньском проливе

В настоящее время обстановка складывается таким образом, что Китаю следует быть готовым к началу боевых действий в Тайваньском проливе, передает Интерфакс сообщение англоязычной китайской газеты Global Times.

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Недавно Дональд Трамп подписал документ, позволяющий американским должностным лицам на официальном уровне наносить визиты на Тайвань, а также принимать тайваньских представителей в США в качестве официальных лиц. А в среду помощник заместителя госсекретаря Алекс Вонг заявил в Тайбэе, что "обязательства США по отношению к Тайваню никогда не были столь прочными, как сейчас".

В связи с этим, газета считает, что Пекин может "нанести ответный удар".

"КНР может оказать давление на США в других сферах двухстороннего сотрудничества, например, в вопросах Корейского полуострова, по иранской ядерной проблеме. Пекин может также выступать против США в международных организациях, таких, как ООН", говорится в материале.

Материк должен также готовиться к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе. Необходимо дать четко понять, что активизация официальных обменов между США и Тайванем обернется для Тайваня серьезными последствиями,

заявляет автор статьи.