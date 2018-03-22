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Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

23.03.2018 Военное обозрение 224 0
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Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", передает РИА Новости.

ОАО "Рособоронэкспорт"

В проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что бюджетные средства "не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям".

В качестве условий на смягчение запрета указаны "прекращение российских поставок летального оружия Сирии" а также "вывод российских войск из Крыма".

Подобный запрет содержался в законах о бюджете и в прошлые годы.

Напомним, бюджет США на 2018 финансовый год предполагает увеличение военных расходов на $80 млрд. Проект документа уже согласован республиканцами и демократами. Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе.

Бюджет должен быть принят обеими палатами до пятницы, затем он будет передан для утверждения Дональду Трампу.
22.03.2018
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