Конгресс США продлит запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"
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Американские конгрессмены намерены продлить запрет на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", передает РИА Новости.
ОАО "Рособоронэкспорт"
В проекте бюджета США на 2018 финансовый год говорится, что бюджетные средства "не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам "Рособоронэкспорту" и его подразделениям".
В качестве условий на смягчение запрета указаны "прекращение российских поставок летального оружия Сирии" а также "вывод российских войск из Крыма".
Подобный запрет содержался в законах о бюджете и в прошлые годы.
Напомним, бюджет США на 2018 финансовый год предполагает увеличение военных расходов на $80 млрд. Проект документа уже согласован республиканцами и демократами. Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе.
Бюджет должен быть принят обеими палатами до пятницы, затем он будет передан для утверждения Дональду Трампу.
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22.03.2018
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