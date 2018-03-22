Проект новой ракеты-носителя "Союз-5" отправлен на доработку
|
|
Завершение разработки эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" перенесено на конец текущего года, передает РИА Новости.
http://www.globallookpress.com
Ранее сообщалось, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. На проведение работ было выделено 343 млн. рублей.
К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года,
рассказал агентству источник.
По словам другого источника, перед принятием решения вопрос о "Союзе-5" рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения.
Представленные материалы вызвали множество вопросов,
отметил собеседник.
Издание пока не располагает официальными комментариями РКК "Энергия" и Роскосмоса.
Ракета среднего класса "Союз-5", разрабатывается в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза.
"Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт"", – говорится в публикации.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.07.2017 Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
22.12.2017 Ракеты и люди
25.10.2017 На Луну – всем миром
04.10.2017 В РКК "Энергия" уточнили, какие ракеты будут запускать с "Морского старта"
23.08.2017 Ракета "Союз-5" может получить вторую ступень и головной обтекатель от "Ангары"
24.07.2017 Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
21.07.2017 РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
07.07.2017 Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным