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Проект новой ракеты-носителя "Союз-5" отправлен на доработку

23.03.2018 Военное обозрение 222 0
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Завершение разработки эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" перенесено на конец текущего года, передает РИА Новости.

http://www.globallookpress.com

Ранее сообщалось, что материалы эскизного проектирования должны быть представлены в Роскосмос на утверждение в конце января. На проведение работ было выделено 343 млн. рублей.

К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5", а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года,

рассказал агентству источник.

По словам другого источника, перед принятием решения вопрос о "Союзе-5" рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения.

Представленные материалы вызвали множество вопросов,

отметил собеседник.

Издание пока не располагает официальными комментариями РКК "Энергия" и Роскосмоса.

Ракета среднего класса "Союз-5", разрабатывается в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую орбиту до 17 т полезного груза.

"Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт"", – говорится в публикации.
22.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-5 РН
Федерация КК

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