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Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности

23.03.2018 ТАСС 156 0
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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур

АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Представители космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности. Об этом в четверг сообщило международное агентство "Казинформ".

"По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечено, что стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.

По информации агентства, трехсторонняя встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" с очередной экспедицией на МКС.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Байконур
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