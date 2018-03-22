Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности
|
|
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур
АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Представители космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности. Об этом в четверг сообщило международное агентство "Казинформ".
"По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Отмечено, что стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.
По информации агентства, трехсторонняя встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" с очередной экспедицией на МКС.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2018 Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту
21.03.2018 Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
20.03.2018 Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" установили на стартовый стол на Байконуре
15.03.2018 Орбиту МКС подняли на 400 метров перед пилотируемыми запусками
26.02.2018 Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
21.02.2018 Следующий выход россиян в открытый космос запланирован на 8 августа
16.02.2018 Грузовой корабль "Прогресс МС-08" пристыкуется к МКС
14.02.2018 Грузовой корабль "Прогресс МС-08" вновь попытаются запустить к МКС