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Рогозин: кооперация России и США в космосе должна продолжаться

23.03.2018 ТАСС 153 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Российский вице-премьер похвалил работу космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в космосе должно продолжаться, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в среду в Twitter, комментируя успешный запуск космического корабля "Союз МС-08" с российско-американским экипажем.

"На борту "Союз МС-08" - командир корабля, космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Эти парни своей работой доказывают, что великие державы могут и должны сотрудничать. Кооперация России и США в космосе должна продолжаться", - написал Рогозин.

В среду, 21 марта, "Союз МС-08" с тремя членами экипажа стартовал с космодрома Байконур. Автономный полет корабля продлится двое суток, стыковка корабля к российскому сегменту МКС запланирована на 22:41 мск 23 марта.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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NASA
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК

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