Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту
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Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС.
Источник: NASA Johnson
К станции отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 марта. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".
"Произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сказал собеседник агентства.
К МКС на корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев отправится на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй.
Ракета "Союз-ФГ" стартовала в среду с Байконура с 1-й Гагаринской площадки в 20:44 мск. Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа запланирован выход в космос по российской программе, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS.
Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.
Кроме того, "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.
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22.03.2018
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