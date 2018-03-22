Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту



Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС.

Источник: NASA Johnson Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС.Источник: NASA Johnson

К станции отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 марта. /ТАСС/. Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", выведен на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".

"Произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сказал собеседник агентства.

К МКС на корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев отправится на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй.

Ракета "Союз-ФГ" стартовала в среду с Байконура с 1-й Гагаринской площадки в 20:44 мск. Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа запланирован выход в космос по российской программе, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS.

Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.

Кроме того, "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.