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В Ставропольском крае стартуют учения расчетов ракетных комплексов "Искандер"

23.03.2018 ТАСС 129 0
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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В ходе учений ракетчикам предстоит отработать условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням

ТАСС, 22 марта. Военнослужащие ракетного соединения, на вооружении которого состоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", прибыли для проведения учений на полигон в Ставропольском крае. Об этом сообщил  начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора", - сказал он.

В ходе учений ракетчикам предстоит отработать условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса и командные пункты условного противника. Также боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.

"Ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км", - добавил Астафьев.

В лагерном сборе участвуют более 500 военнослужащих и порядка 60 единиц техники.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Польша
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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