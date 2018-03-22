Противолодочные корабли ТОФ на учениях поразили артиллерией невидимые береговые цели
|
|
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометание
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" поразили артиллерией невидимые береговые цели.
Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения по уничтожению наземных целей условного противника с применением корабельной артиллерии", - сообщил Воскресенский.
Он уточнил, что БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" на одном из десантных полигонов флота, работая в составе отряда кораблей огневой поддержки, провели артиллерийскую стрельбу, уничтожив невидимые береговые цели, в том числе имитировавшие долговременные огневые точки и технику "противника".
Кроме того, корабли отработали оборону от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищенном рейде, выполнив профилактическое гранатометание.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.03.2018 Корабли ТОФ ведут бои и спасают "аварийное" судно в заливе Петра Великого
15.02.2018 Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы
13.10.2017 Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" провели артиллерийские стрельбы в рамках проверки
13.10.2017 Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням
26.09.2017 Во Владивостоке завершились российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017"
25.09.2017 Начинается вторая фаза учений "Морское взаимодействие - 2017" на Дальнем Востоке
18.09.2017 Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу