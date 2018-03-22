В Ставропольском крае начинаются учения с "Искандерами"
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Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ракетное соединение прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для учений с оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора", - сказал он.
По словам Астафьева, ракетчики выполнят условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса условного противника. Кроме того, боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.
В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по условным целям, расположенным на удалении до 300 километров. Всего в лагерном сборе принимает участие более 500 военнослужащих, задействованы около 60 единиц техники.
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22.03.2018
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