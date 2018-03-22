Правительство обсудит повышение дисциплины при выполнении гособоронзаказа
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Вид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России рассмотрит в четверг законопроект, направленный на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа.
"Законопроект направлен на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа и создание условий для его своевременного исполнения", - сообщает пресс-служба кабинета.
Проект усиливает административную ответственность руководителей организаций - головных исполнителей, как дополнительный правовой механизм пресечения правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.
Законопроект был одобрен 19 марта 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
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22.03.2018
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