Правительство обсудит повышение дисциплины при выполнении гособоронзаказа



Вид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Вид на Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство России рассмотрит в четверг законопроект, направленный на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа.

"Законопроект направлен на повышение финансовой дисциплины при выполнении государственного оборонного заказа и создание условий для его своевременного исполнения", - сообщает пресс-служба кабинета.

Проект усиливает административную ответственность руководителей организаций - головных исполнителей, как дополнительный правовой механизм пресечения правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.

Законопроект был одобрен 19 марта 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.