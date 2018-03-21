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Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати

21.03.2018 Ростех 295 3
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ОДК
Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник: http://www.uk-odk.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Госкорпорацию Ростех, приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя (ПДВ) следующего поколения. При создании двигателя будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3d-печать.


Проект ПДВ будет реализован как с использованием уже доказавших свою эффективность технологий, так и с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных двигателей. Разработчики ПДВ - санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» - планируют использовать технологии, отработанные на других изделиях ОДК, в том числе на двигателе ПД-14 для гражданского авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М. В ПДВ будут использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.


«Ростех при создании новых разработок имеет уникальную возможность использовать научный потенциал не одного отдельно взятого предприятия или центра компетенций, а всех компаний, входящих в контур корпорации, чьи наработки могут быть использованы для создания новейших образцов авиационной продукции. За счет этого возникает необходимая синергия», - заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.


В 2021 г. планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%.
21.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
ВК-2500
ПАК ФА
ПД-14
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
chainik
75
№1
21.03.2018 19:42
А какова мощность ПДВ. Мы уже слышали про ПДВ-12 на базе ПД-14 ! Кстати на какой стадии его разработка ?
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RU
Hazzard
7451
№2
21.03.2018 20:22
Цитата, chainik сообщ. №1
А какова мощность ПДВ. Мы уже слышали про ПДВ-12 на базе ПД-14 ! Кстати на какой стадии его разработка ?

Ни на какой, все силы брошены на ПД-35, а наработки по ПД-12 переданы Климову.
0
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RU
BorSch
5213
№3
21.03.2018 21:40
Цитата, q
Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами
Осетра урезали. Не далее чем год назад с высокой трибуны заявляли об уменьшении массы двигателя на 40%:
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