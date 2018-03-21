Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати



Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.

Источник: http://www.uk-odk.ru/ Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.Источник: http://www.uk-odk.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Госкорпорацию Ростех, приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя (ПДВ) следующего поколения. При создании двигателя будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3d-печать.

Проект ПДВ будет реализован как с использованием уже доказавших свою эффективность технологий, так и с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных двигателей. Разработчики ПДВ - санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» - планируют использовать технологии, отработанные на других изделиях ОДК, в том числе на двигателе ПД-14 для гражданского авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М. В ПДВ будут использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.

«Ростех при создании новых разработок имеет уникальную возможность использовать научный потенциал не одного отдельно взятого предприятия или центра компетенций, а всех компаний, входящих в контур корпорации, чьи наработки могут быть использованы для создания новейших образцов авиационной продукции. За счет этого возникает необходимая синергия», - заявил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

В 2021 г. планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%.