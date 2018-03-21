Улан-Удэнский авиационный завод посетила делегация из Зимбабве
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Вертолет Ми-171Е.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) с рабочим визитом посетила высокопоставленная делегация Республики Зимбабве.
Основной целью визита стал осмотр вертолетов Ми-171Е в VVIP варианте, предназначенных для перевозки первых лиц страны, а также знакомство с условиями поставки и обеспечения послепродажного обслуживания вертолетной техники.
Представители республики ознакомились с технологическими и производственными возможностями завода и авиатехникой, выпускаемой предприятием. Для членов делегации был организован ознакомительный полет вертолете в VVIP-варианте. На встрече с руководством АО "У-УАЗ" обсуждались возможные условия поставки продукции предприятия.
"Интерес зарубежных специалистов к российским вертолетам диктуется их особыми летно-техническими возможностями, которые обеспечивают существенные преимущества при выполнении целого ряда работ. Особенно они проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования. Делегация Зимбабве высказала удовлетворение итогами своего визита в Улан-Удэ, ее представители отметили высокий уровень производственного потенциала завода и качество выпускаемой продукции", - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
Вертолеты российского производства – Ми-8, Ми-24 и Ми-35 – на протяжении многих лет успешно применяются в Зимбабве. Эксплуатанты отмечают надежность и безотказную работу техники в условиях тропического климата.
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21.03.2018
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