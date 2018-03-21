Под Самарой прошли соревнования между огнемётчиками ЦВО «Белое солнце-2018»
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Военнослужащие проходят огненно-штурмовую полосу с огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием на соревнованиях «Белое солнце-2018» на Чапаевском полигоне Самарской области.
Источник: ЦВО
На Чапаевском полигоне в Самарской области прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений Центрального военного округа.
В них приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу состязаний, военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.
Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне.
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21.03.2018
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