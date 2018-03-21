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Под Самарой прошли соревнования между огнемётчиками ЦВО «Белое солнце-2018»

21.03.2018 Центральный военный округ 200 0
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Оогненно-штурмовая полоса
Военнослужащие проходят огненно-штурмовую полосу с огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием на соревнованиях «Белое солнце-2018» на Чапаевском полигоне Самарской области.
Источник: ЦВО

На Чапаевском полигоне в Самарской области прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений Центрального военного округа.


В них приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу состязаний, военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.


Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне.
21.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Продукция
Тигр
Тигр БА
Шмель РПО
Компании
Минoбороны РФ

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