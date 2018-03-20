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Самолет на водородном топливе покажут на форуме "Армия-2018"

21.03.2018 Российская газета 468 0
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Армия-2017
Международный военно-технический форум Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Действующую модель летательного аппарата с силовой установкой на водородно-воздушных топливных элементах представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом информагенству Военное.РФ рассказали в Институте проблем химической физики Российской академии наук.

Сначала водородной вспомогательной силовой установкой собирались оснастить двухместный самолет МАИ-223 "Китенок". Но испытания отложили и от "Китенка"отказались. Теперь энергоустановку в качестве основного двигателя планируют поставить на новый двухместный самолет среднего размера, который специально спроектировали. Эту же энергоустановку рассматривают и для более крупных самолетов. Как рассказали в Институте проблем химической физики, если все пойдет по плану, то действующую модель представят на форуме "Армия-2018".

А вообще работать над проектом начали несколько лет назад. В 2015 году ученые лаборатории ионики твердого тела Института проблем химической физики провели несколько испытательных полетов беспилотных аппаратов с энергоустановкой на водородно-воздушных топливных элементах. Как заявил директор института академик Сергей Алдошин, беспилотники с топливными элементами могут находиться в воздухе около 40 часов, они надежны и могут работать в суровых российских погодных условиях, в том числе и на Крайнем Севере. В том же году беспилотник показали на авиасалоне МАКС, а потом испытали и в Сирии.

"Электрический самолет" - самолет с единой централизованной системой управления и энергоснабжения, который обеспечивает все энергетические потребности машины. Новая структура энергоисточников обеспечивает оптимальное управление бортовой энергией самолета и создает интеллектуальные бортовые сети.


Светлана Цыганкова
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
МАКС-20XX
Электрический самолёт

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