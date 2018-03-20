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Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок

21.03.2018 Российская газета 740 0
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Малый противолодочный корабль МПК-227
Малый противолодочный корабль МПК-227 на учениях.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех усовершенствовал комплекс "Смерч 2" для стрельбы противолодочными ракетами комплекса "Запад". Модернизация затронула малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих одной установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров.

"В последнее время российские военные корабли все чаще выполняют задачи в самых отдаленных районах мирового океана. Во время походов наши надводные корабли сопровождают иностранные субмарины. В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны - ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты", - отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде.

Отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 м. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время.

Ракета безопасна при хранении, оснащена тремя ступенями предохранения, которые последовательно снимаются во время движения ракеты. В планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.


Сергей Птичкин
20.03.2018
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принадлежат Российская газета
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