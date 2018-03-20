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Peres набирает вес

21.03.2018 Warspot 355 0
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Беспилотник Peres 2
Беспилотник Peres 2 в режиме вертикального полёта.
Источник: israeldefense.co.il

Израильский беспилотник Peres растёт в размерах. Сегодня, 19 марта, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что компания APG успешно завершила испытания второй модификации беспилотника и готовит к выпуску его более тяжёлые версии.

Первый беспилотник Peres был представлен в сентябре прошлого года. Опытный образец массой 20 кг разрабатывался как демонстратор технологии VTOL — возможности вертикального взлёта и посадки. Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг при радиусе полёта в 150 км.

После успешного завершения испытаний компания APG объявила о переходе к разработке Peres 3 и Peres 4 — эти аппараты будут весить до 200 кг и смогут находиться в воздухе до 12 часов. Благодаря поворотным двигателям беспилотники семейства Peres смогут переходить в скоростной горизонтальный режим полёта. При этом взлёт и посадка будут осуществляться в вертикальном режиме, что позволит применять беспилотники в условиях ограниченного пространства, а также на кораблях.

Беспилотники, совмещающие в себе возможности вертикального взлёта и посадки, а также скоростного горизонтального полёта, являются сравнительно новой разработкой. Такие аппараты используются как в гражданских, так и военных целях — например, ВМС Мексики закупают БПЛА JUMP 20. Особенность беспилотников семейства Peres заключается в возможности использования одних и тех же двигателей для вертикального и горизонтального полёта.
20.03.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Мексика
Проекты
БПЛА

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