Peres набирает вес



Беспилотник Peres 2 в режиме вертикального полёта.

Источник: israeldefense.co.il Беспилотник Peres 2 в режиме вертикального полёта.Источник: israeldefense.co.il

Израильский беспилотник Peres растёт в размерах. Сегодня, 19 марта, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что компания APG успешно завершила испытания второй модификации беспилотника и готовит к выпуску его более тяжёлые версии.

Первый беспилотник Peres был представлен в сентябре прошлого года. Опытный образец массой 20 кг разрабатывался как демонстратор технологии VTOL — возможности вертикального взлёта и посадки. Peres 2 весит 42 кг и способен нести полезную нагрузку 3,3 кг при радиусе полёта в 150 км.

После успешного завершения испытаний компания APG объявила о переходе к разработке Peres 3 и Peres 4 — эти аппараты будут весить до 200 кг и смогут находиться в воздухе до 12 часов. Благодаря поворотным двигателям беспилотники семейства Peres смогут переходить в скоростной горизонтальный режим полёта. При этом взлёт и посадка будут осуществляться в вертикальном режиме, что позволит применять беспилотники в условиях ограниченного пространства, а также на кораблях.

Беспилотники, совмещающие в себе возможности вертикального взлёта и посадки, а также скоростного горизонтального полёта, являются сравнительно новой разработкой. Такие аппараты используются как в гражданских, так и военных целях — например, ВМС Мексики закупают БПЛА JUMP 20. Особенность беспилотников семейства Peres заключается в возможности использования одних и тех же двигателей для вертикального и горизонтального полёта.