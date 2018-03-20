Экипаж стеклопластикового тральщика "Иван Антонов" прибыл на обучение в Петербург



Тральщик проекта 12700.

Источник: bastion-opk.ru Тральщик проекта 12700.Источник: bastion-opk.ru

Корабль находится на завершающем этапе постройки на Средне-Невском судостроительном заводе города

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экипаж третьего (второго серийного) стеклопластикового тральщика проекта 12700 "Иван Антонов" прибыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти обучение и принять участие в заводских ходовых и государственных испытаниях корабля. Об этом во вторник сообщил официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

"Сформированный экипаж второго в серии корабля противоминной обороны "Иван Антонов" прибыл в Петербург для прохождения цикла специальной подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ. Члены экипажа за полтора месяца пройдут комплекс занятий и тренировок на учебно-тренировочных комплексах центра, после чего будут готовы для участия корабля в заводских ходовых и государственных испытаниях", - сказал он.

В настоящее время корабль находится на завершающем этапе постройки на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Приказом главкома ВМФ России Адмирала Королева кораблю противоминной обороны при закладке присвоили имя в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

"По оценке Главного командования ВМФ, корабли противоминной обороны проекта 12700 являются определенным прорывом в борьбе с морскими минами, в том числе с новыми так называемыми "умными" минами, которые эти корабли могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Корабли противоминной обороны проекта 12700 составят основу минно-тральных сил флотов и в ближайшей перспективе существенно повысят их эффективность", - подчеркнул Дыгало.

Морской тральщик "Иван Антонов" - третий по счету и второй серийный корабль этого типа, контракт на его строительство подписали с Минобороны РФ в апреле 2014 года. Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями, а также способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, четыре следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев") находятся на разных этапах строительства.