"Техмаш" модернизировал противолодочный комплекс "Смерч-2"



Противолодочный комплекс "Смерч-2".

Источник: © By Rhk111 via Wikimedia Commons Противолодочный комплекс "Смерч-2".Источник: © By Rhk111 via Wikimedia Commons

Ростех также планирует модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" усовершенствовал комплекс "Смерч-2" для стрельбы противолодочными ракетами комплекса "Запад". Модернизация затронула малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха.

"Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров", - сказали в пресс-службе.

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде, уточнили в Ростехе.

"Отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 м. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время", - пояснили в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что ракета безопасна при хранении, оснащена тремя ступенями предохранения, которые последовательно снимаются во время движения ракеты. "В планах на 2018-2020 годы модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота", - добавили в Ростехе.

Модернизированная ракета

Ракета 90Р была разработана и принята на вооружение в составе противолодочного комплекса РПК-8 "Запад" (модернизированная версия РСЗО "Смерч-2) в 1991 году. Основное преимущество РПК-8 - возможность использовать ракету 90Р с отделяемым после приводнения самонаводящимся гравитационным подводным снарядом вместо глубинных бомб РГБ-60.

РПК-8 вооружены сторожевые корабли проекта 11540, фрегаты проекта 11356.

Новый боеприпас в 8-10 раз эффективнее при поражении подводных целей. Он действует на дальности до 4300 м и глубине до километра. Траектория движения снаряда корректируется при помощи гидролокатора с радиусом реагирования 130 м.

После доработки специалистами НПО "Сплав" стартовой цепи ракеты ее можно применять как в составе комплекса РПК-8 для кораблей нового поколения, так и в составе более ранней системы "Смерч-2".

Ранее в пресс-службе НПО "Сплав" (входит в Ростех), которое запустило в серийное производство модернизированные ракеты для противолодочного комплекса РПК-8, сообщили, что на базе ракетной части противолодочной ракеты 90Р (90Р1) создан реактивный снаряд-носитель ("Магнетит-МН") акустической аппаратуры противодействия самонаводящимся торпедам.