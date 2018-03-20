Кого и зачем могут забрать на военные сборы



Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент РФ подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. ТАСС — о том, кто подлежит призыву на два месяца в армию

19 марта вступил в силу указ Владимира Путина о призыве на военные сборы в этом году граждан России, пребывающих в запасе. Срок прохождения составляет до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, такие сборы проводятся ежегодно для подтверждения военными специалистами своих армейских навыков или для освоения новой боевой техники по тем специальностям, которые они освоили во время службы в Вооруженных силах РФ. Военные эксперты подчеркивают, что никакой подготовки к войне или другим вооруженным конфликтам на этих сборах не ведется.

ТАСС разъясняет, для чего проводятся военные сборы и кого могут на них призвать.

Что такое военные сборы

Один из видов воинской обязанности граждан РФ. Проводятся для подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе.

Они подразделяются на учебные и проверочные. К последним относятся сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.

Продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Общая же их продолжительность, на которую привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

Периодичность призыва на учебные сборы — не чаще одного раза в три года. Призыв на проверочные сборы осуществляется независимо от прохождения учебных сборов.

Граждане, призванные на учебные сборы, считаются исполняющими обязанности военной службы, поэтому в этот период на них распространяется статус военнослужащих.

На период военных сборов граждане находятся на казарменном положении.

В ходе сборов с запасниками проводятся занятия по всем видам общевойсковой и огневой подготовки.

На сборах принимают участие в работах по обслуживанию военной техники и материальных средств. Совершенствуют навыки по эксплуатации и применению техники, изучают ее современные образцы, а также повышают уровень военно-профессиональных знаний по техническим и специальным дисциплинам.

Как отмечают военные, прежде всего эти сборы проводятся для того, чтобы гражданин помнил и был всегда готов защитить родину.

Кто подлежит призыву

Получить повестку на сборы может каждый гражданин, находящийся в запасе, то есть до 60 лет.

Так как в запас зачисляются как прошедшие военную службу по призыву, так и окончившие военные кафедры в гражданских вузах, освобождавшиеся от военной службы или имевшие отсрочки до 27 лет, то на военные сборы могут быть призваны и граждане, ранее никогда не проходившие военную службу.

Так, гражданин, прошедший военную кафедру и находящийся в звании лейтенанта запаса, может быть призван на военные сборы. Однако этот шанс имеют те, кто во время срочной службы или учебы в вузе получил редкие или востребованные сейчас в войсках военно-учетные специальности (ВУС).

Среди самых популярных военных профессий, по которым можно еще раз попасть в армию, — специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты. "В основном механиков-водителей бронированных машин, водителей грузовиков, топографов, командиров орудий, разведчиков разного профиля и других технарей. Тех, кого по каким-то причинам не хватает в войсках, или тех, кто по замыслу учений в данном случае крайне необходим. Происходит это, как правило, в индивидуальном порядке — через военкомат, но по заявке воинской части", — говорит Литовкин.

Есть еще такая категория военнослужащих запаса, как резервисты. По словам военного обозревателя ТАСС, "это те люди, которые, уволившись в запас, заключают с военкоматом контракт на пребывание в резерве, получают за это ежемесячно определенные суммы, проходят время от времени переподготовку по своей специальности и должны по первому требованию встать в строй".

Кто освобождается от военных сборов

В мирное время ограниченно годные к военной службе граждане не подлежат призыву как на военную службу, так и на военные сборы, а в военное время указанные граждане могут приниматься на должности гражданского персонала или призываться на воинские должности, не требующие специальных военных знаний, навыков и дополнительной подготовки.

Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас Вооруженных сил РФ и не призываются на военные сборы. Также освобождаются от их прохождения:

женщины;

граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов России;

гражданский персонал ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов России;

летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;

плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности в период навигации;

педагогические работники образовательных учреждений;

граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, в период проведения таких работ;

граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в образовательных учреждениях;

граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях, на период экзаменационных и зачетных сессий и написания дипломной работы;

граждане, уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения в запас;

граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

члены Совета Федерации РФ, высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), граждане, временно исполняющие обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Как проводятся

Призыв граждан на военные сборы из запаса осуществляется военными комиссариатами субъектов РФ.

Граждане вызываются повестками установленного образца, которые должны быть вручены надлежащим образом — лично в руки. Различного рода приглашения в военный комиссариат через почтовый ящик, по телефону или через родителей законом не предусмотрены.

За неявку гражданина по повестке военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. Уголовной ответственности за неявку не предусматривается.

Граждане имеют право на получение командировочных расходов при проезде от военного комиссариата к месту проведения военных сборов и обратно.

Перед сборам всех граждан отправляют на медицинское освидетельствование, по результатам которого принимается решение — годен резервист или нет.

Максимальная продолжительность пребывания граждан на сборах не превышает двух месяцев. В среднем же среднестатистический участник сборов привлекается на срок от 15 до 25 дней.

Военные сборы проводятся в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Место и продолжительность проведения такой переподготовки определяют в Минобороны и других силовых ведомствах. Как правило, используют запасников при проведении крупных учений. Так, в оперативно-стратегических маневрах "Запад-2017" были задействованы граждане с близлежащих воинских частей.

Что получают граждане, призванные на сборы

Граждане пользуются правовыми и социальными гарантиями, мерами материального и иных видов обеспечения, установленными Федеральным законом РФ "О статусе военнослужащих".

На период сборов граждане приобретают право на бесплатную медицинскую помощь и подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.

После прохождения сборов его участникам производится выплата денежной компенсации в размере 450–600 руб. в сутки в зависимости от воинского звания и воинской должности, на которых граждане проходят сборы. При этом резервистам гарантированно выплачивается среднемесячная заработная плата по месту работы.

Привлечение граждан ко всем видам работ, а также к несению службы, не связанным с прохождением военных сборов, категорически запрещается. Основной упор делается на проведение занятий по специальной и технической подготовке, выполнение учебных упражнений и боевых стрельб из соответствующих образцов вооружения и военной техники.

Кстати, по итогам сборов военнослужащие запаса, показавшие хорошие навыки владения боевой техникой, успешно выполнившие нормативы и контрольные упражнения по предметам обучения, получают очередные воинские звания.

Так, прошедшему сборы резервисту в звании старшего лейтенанта могут присвоить по запасу звание капитана. Звания могут присваивать до подполковника включительно в зависимости от должности, на которую предназначен гражданин согласно военно-учетной специальности. Кстати, призывать младших офицеров запаса могут до 50 лет. Солдат, сержантов, прапорщиков — до 45 лет.

Подготовил Роман Азанов