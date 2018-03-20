Гиперзвуковой "Авангард" понесут полученные с Украины "Стилеты"



Ракеты УР-100, или "Стилет" были приняты на вооружение еще в 1975 году.

Источник: Сергей Казак/ТАСС Ракеты УР-100, или "Стилет" были приняты на вооружение еще в 1975 году.Источник: Сергей Казак/ТАСС

Именно эта советская ракета использовалась при первых испытаниях "Авангарда", поясняют эксперты выбор ракеты УР-100Н, или "Стилет" в качестве носителя для сверхсовременного комплекса гиперзвукового оружия. Почему выбор пал на старую технику, полученную в начале 2000-х годов с Украины за газовые долги?

Первыми носителями российского оружия будущего – гиперзвукового комплекса "Авангард" – станут ракеты советского производства. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ, или SS-19 "Стилет" по натовской классификации.

"В начале 2000-х годов с Украины за "газовые долги" были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ", – пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Ракеты достались Украине после распада СССР. Вооружения хранились "на складах в незаправленном состоянии", были практически новыми, способными стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. "Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет", – пояснил источник.

В будущем такие блоки "Авангарда" будут устанавливаться на новую российскую тяжелую ракету РС-28 "Сармат", после того как она будет принята на вооружение. Напомним, что о возможностях ракетного комплекса "Сармат", равно как и о перспективах российского гиперзвукового оружия, мир узнал из послания Владимира Путина Федеральному собранию.

В этом выступлении впервые официально было заявлено о серийном производстве "Авангарда" – комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Президент подчеркнул: "Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз".

Скорость в 20 махов позволяет преодолеть расстояние от территории России до Вашингтона за 15 минут.

Путин также пояснил, как работает гиперзвуковой крылатый боевой блок, которым оснащена МБР "Авангарда". При движении к цели планирующий блок, планируя, осуществляет глубокое маневрирование – как боковое, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО, констатировал президент Путин.

Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил: министерство уже заключило контракт на производство комплекса "Авангард". По данным открытых источников, комплекс был разработан одной из ведущих ракетно-космических фирм России – подмосковным "НПО машиностроения". Испытания велись еще с 2004 года, сообщает ТАСС. В 2011 и 2012 годах с космодрома "Плесецк" были проведены два пуска, последний был успешным.

В Минобороны полагают, что "Авангард" должен встать на боевое дежурство не позже 2019 года после успешного контрольного запуска.

"Проект, впрочем, требует доработки в том, что касается носителя", – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, академик Академии военных наук Андрей Кошкин. По его оценке, ракета УР-100Н УТТХ, или "Стилет" – носитель, который сейчас оптимально подходит для выведения планирующего блока. "Именно эта ракета и использовалась как носитель на испытаниях блока "Авангард", – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский.

Носитель давно проверенный. Эта ракета шахтного базирования была принята на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность полета – 10 тысяч километров. По оценке военных экспертов, ракета надежная – в свое время из 165 испытательных и учебно-боевых пусков только три оказались неудачными. Сами ракеты собирались на одном из предприятий ВПК в Подмосковье, но система наведения производилась в Харькове.

Виктор Мураховский отметил:

"Это советское наследие, за которое надо сказать спасибо нашим разработчикам и конструкторам. Больших затрат эти ракеты не требуют".

Украине при распаде СССР и разделе советского ядерного наследства досталось 220 стратегических носителей, в том числе 130 ракет УР-100Н (SS-19). Украинские "Стилеты" постигла та же судьба, что и весь украинский ракетный арсенал. Напомним, к примеру, что в 1999–2000 годах по результатам очередных переговоров о газовых долгах Москва получила от Киева 581 крылатую ракету вместе с носителями – тяжелыми бомбардировщиками. Что же касается собственно "Стилетов", то 32 единицы в счет все тех же долгов в 2003 году были переданы России. Лишь в январе этого года Киев оповестил, что Украина вновь приблизилась к возможности разработки собственных крылатых ракет, о чем с помпой объявил Петр Порошенко. "Нельзя забывать, что в какой-то момент на Украине прекратилось финансирование научных ведомств, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов. – Да, специалисты там еще остались. Но вряд ли они в состоянии разработать новую ракету".

"Украинские", а на деле – советские УР-100Н, попав в Россию, послужили и еще послужат для "доведения до ума" сверхсовременного проекта "Авангард". "Если бы мы испытывали этот блок на ракете "Ярс", это были бы существенно большие, кратно большие затраты. Поэтому надо было отработать весь цикл испытаний – а это не один пуск и не пять, а гораздо больше – на таком проверенном "испытательном стенде". Ракету УР-100, в том числе ее модификацию УТТХ, постепенно снимают с вооружения, – отметил Мураховский. – С ее помощью можно провести много испытательных пусков, учитывая, что она "уходит со сцены".

Эксперт также пояснил: "Надо понимать, что другие МБР, которые имеют аналогичные возможности по полезной нагрузке, тоже могут быть оснащены блоком "Авангард". Блок не требует каких-либо существенных изменений в управлении ракетой".

Никита Коваленко,Михаил Мошкин