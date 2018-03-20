Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гендиректор "Севмаша" рассказал о строительстве новейших АПЛ

21.03.2018 Военное обозрение 281 0
0
Понравилась новость?
 0

Судостроительный комплекс "Севмаш", переживающий в настоящее время масштабную модернизацию, готовится спустить на воду новейшие ракетоносцы проекта "Борей-А", сообщают Известия со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Будниченко.


Михаил Будниченко.
Источник: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям,

рассказал газете Будниченко.

Он также сообщил о планах создания многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М".

Головной ракетоносец четвертого поколения "Казань" сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ "Ульяновск", проходят стапельный период в эллинге,

сказал гендиректор.

По его словам, в настоящее время на "Севмаше" строятся "шесть АПЛ проекта "Ясень-М" и пять ракетоносцев "Борей-А".

Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения,

отметил Будниченко.

Гендиректор добавил, что обновленные мощности "позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков".
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Ульяновск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 22:31
  • 8
Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
  • 21.03 22:29
  • 2
Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол
  • 21.03 22:11
  • 1
«Роскосмос» против частников: куда улетели 300 миллионов
  • 21.03 21:55
  • 4
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
  • 21.03 21:40
  • 3
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
  • 21.03 20:54
  • 2
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
  • 21.03 20:48
  • 8
Бьемся в конверсиях
  • 21.03 20:34
  • 12
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 21.03 20:17
  • 9
Не в Ту сторону
  • 21.03 20:05
  • 6480
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.03 20:04
  • 38
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 21.03 19:48
  • 2
Рудный выбор
  • 21.03 18:16
  • 12
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 21.03 17:57
  • 37
Смертельно опасный "Новичок"
  • 21.03 17:51
  • 69
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
другие обсуждаемые темы