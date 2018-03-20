Гендиректор "Севмаша" рассказал о строительстве новейших АПЛ
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Судостроительный комплекс "Севмаш", переживающий в настоящее время масштабную модернизацию, готовится спустить на воду новейшие ракетоносцы проекта "Борей-А", сообщают Известия со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Будниченко.
|Михаил Будниченко.
|Источник: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям,
рассказал газете Будниченко.
Он также сообщил о планах создания многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М".
Головной ракетоносец четвертого поколения "Казань" сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ "Ульяновск", проходят стапельный период в эллинге,
сказал гендиректор.
По его словам, в настоящее время на "Севмаше" строятся "шесть АПЛ проекта "Ясень-М" и пять ракетоносцев "Борей-А".
Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения,
отметил Будниченко.
Гендиректор добавил, что обновленные мощности "позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков".
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20.03.2018
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