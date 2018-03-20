Катар покупает у турецкой компании два учебных корабля

ВМС Катара заказали у частной турецкой судостроительной компании Anadolu Shipyard два учебных корабля проекта CTS, сообщает bmpd со ссылкой на турецких судостроителей.

Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK). Источник: ADIK

Стоимость контракта не разглашается. Договор был подписан во время проходившей в Катаре с 12 по 14 марта оборонной выставки "Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference" (DIMDEX-2018).

Корабли должны быть поставлены в течение 36 месяцев.

"Учебные корабли проекта CTS будут иметь полное водоизмещение 1950 тонн, длину 89,85 метров, ширину 12,9 метра и осадку около 4 метров. Энергетическая установка будет включать два дизельных двигателя мощностью по 3600 КВт. Скорость полного хода – 22 узлов, экономического – 18 узлов", – говорится в публикации.

Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK). Источник: ADIK

Экипаж корабля – 69 человек с возможностью размещения 60 курсантов и преподавателей. Вооружение: 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета.

Сообщается также, что "корабли будут иметь ангар и взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета". Они могут быть также использованы для патрулирования и в качестве вспомогательных судов.