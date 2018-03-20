Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Катар покупает у турецкой компании два учебных корабля

21.03.2018 Военное обозрение 277 0
0
Понравилась новость?
 0

ВМС Катара заказали у частной турецкой судостроительной компании Anadolu Shipyard два учебных корабля проекта CTS, сообщает bmpd со ссылкой на турецких судостроителей.


Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).
Источник: ADIK

Стоимость контракта не разглашается. Договор был подписан во время проходившей в Катаре с 12 по 14 марта оборонной выставки "Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference" (DIMDEX-2018).

Корабли должны быть поставлены в течение 36 месяцев.

"Учебные корабли проекта CTS будут иметь полное водоизмещение 1950 тонн, длину 89,85 метров, ширину 12,9 метра и осадку около 4 метров. Энергетическая установка будет включать два дизельных двигателя мощностью по 3600 КВт. Скорость полного хода – 22 узлов, экономического – 18 узлов", – говорится в публикации.


Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).
Источник: ADIK

Экипаж корабля – 69 человек с возможностью размещения 60 курсантов и преподавателей. Вооружение: 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета.

Сообщается также, что "корабли будут иметь ангар и взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета". Они могут быть также использованы для патрулирования и в качестве вспомогательных судов.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 00:43
  • 10
Не в Ту сторону
  • 21.03 22:31
  • 8
Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
  • 21.03 22:29
  • 2
Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол
  • 21.03 22:11
  • 1
«Роскосмос» против частников: куда улетели 300 миллионов
  • 21.03 21:55
  • 4
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
  • 21.03 21:40
  • 3
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
  • 21.03 20:54
  • 2
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
  • 21.03 20:48
  • 8
Бьемся в конверсиях
  • 21.03 20:34
  • 12
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 21.03 20:05
  • 6480
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.03 20:04
  • 38
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 21.03 19:48
  • 2
Рудный выбор
  • 21.03 18:16
  • 12
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 21.03 17:57
  • 37
Смертельно опасный "Новичок"
  • 21.03 17:51
  • 69
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
другие обсуждаемые темы