Катар покупает у турецкой компании два учебных корабля
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ВМС Катара заказали у частной турецкой судостроительной компании Anadolu Shipyard два учебных корабля проекта CTS, сообщает bmpd со ссылкой на турецких судостроителей.
|Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).
|Источник: ADIK
Стоимость контракта не разглашается. Договор был подписан во время проходившей в Катаре с 12 по 14 марта оборонной выставки "Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference" (DIMDEX-2018).
Корабли должны быть поставлены в течение 36 месяцев.
"Учебные корабли проекта CTS будут иметь полное водоизмещение 1950 тонн, длину 89,85 метров, ширину 12,9 метра и осадку около 4 метров. Энергетическая установка будет включать два дизельных двигателя мощностью по 3600 КВт. Скорость полного хода – 22 узлов, экономического – 18 узлов", – говорится в публикации.
|Проектное изображение учебных кораблей проекта CTS, заказанных ВМС Катара турецкой верфи Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. (ADIK).
|Источник: ADIK
Экипаж корабля – 69 человек с возможностью размещения 60 курсантов и преподавателей. Вооружение: 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета.
Сообщается также, что "корабли будут иметь ангар и взлетно-посадочную площадку для среднего вертолета". Они могут быть также использованы для патрулирования и в качестве вспомогательных судов.
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20.03.2018
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